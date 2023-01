В западных средствах массовой информации случился настоящий переполох после публикации в журнале Nature Geosience исследования китайских ученых о замедлении скорости вращения ядра Земли. Опубликованное исследование проводилось учеными из Китая по имени И Ян и Сяодун Сун.

Исследователям удалось установить, что внутреннее земное ядро за последнее десятилетие в значительной степени замедлило свое вращение и практически остановилось. При этом китайские исследователи не исключают того факта, что ядро Земли может полностью остановиться, а затем начать вращаться в обратную сторону.

Американское издание The Washington Post в своем материале задается вопросом, могут ли полученные данные о скорости вращения ядра дать ответ на вопрос о его влиянии на продолжительность дня. Газета The New York Times пишет, что опубликованные китайскими учеными данные как нельзя лучше подходят к «голливудскому блокбастеру о конце света».