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Китайские ученые ведут разработки, которые получают признание во всем мире. А последние изобретения и вовсе находятся на грани фантастики.

Портал «Свободная Пресса» рассказал об уникальных изобретениях китайских ученых, которые позволят сделать огромный скачок в развитии науки.

Одна из таких разработок – сталь-тянучка, которая может выдержать вес более двух тонн. Кроме этого, новейшая сталь растягивается на 25 процентов.

Полезные изобретения сделали китайцы и в области биоинженерии. Они разработали искусственную роговицу, которая спасет людей от слепоты.

Еще одна разработка – бионический пенис, который поможет мужчинам с эректильной дисфункцией. Эксперимент уже проведен на свиньях.

Также в планах китайских ученых на ближайшее будущее – вырастить в пробирке сердце.

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