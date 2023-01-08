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Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что Россия достигнет поставленных целей в ходе проведения специальной военной операции даже в том случае, если Украина будет продолжать провокации. Он подчеркнул, что «задачи, поставленные президентом России в СВО, все равно будут выполнены».

Кириенко отметил, что попытки ВСУ испортить Рождество атаками БПЛА, включая на Севастополь, Херсонскую и Запорожскую области демонстрируют моральные качества руководства украинской армии и правительства Украины в целом. По его словам, в душе украинского руководства не существует ничего христианского и православного. «Бог им судья», – подчеркнул Кириенко.

Напомним, что патриархом Кириллом было предложено ввести временное перемирие в период Рождества. Владимир Путин поддержал данный призыв и подписал указ о введении режима тишины по всей линии боевого соприкосновения в период с 12:00 6 января по 24:00 7 января по московскому времени. Украинское правительство отказалось соблюдать режим тишины, и весь период Рождества ВСУ обстреливали как позиции российских военных, так и мирную инфраструктуру Донбасса.

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