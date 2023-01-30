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Власти Киева стремятся к тому, чтобы столкнуть НАТО и Москву и разжечь между ними прямой конфликт. Для них это единственный вариант, чтобы как-то поменять сложившуюся ситуацию. Однако власти Москвы не будут просто наблюдать за этим, а будут действовать, пишет китайский ресурс Global Times.

В публикации сообщается, что и Соединенные Штаты на дадут возможности Киеву втянуть себя в боевые действия. При этом стремятся к тому, чтобы силами Украины ослабить Москву.

Автор публикации считает, что российские войска не будут просто смотреть на то, как Запад накачивает ВСУ оружием.

Ранее американский генерал Майк Минихан заявил, что через два года начнется война между США и Китаем. По его мнению, власти Китая в следующем году воспользуются президентскими выборами в Америке, чтобы взять под контроль Тайвань.

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