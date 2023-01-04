Как сообщает РИА Новости, Петр Котин, занимающий пост украинского «Энергоатома», сделал заявление о том, что ООН должны направить своих миротворцев на территорию Запорожской атомной электростанции еще до заключения соглашения с российской стороной по зоне безопасности вокруг станции.

Как отмечает агентство Reuters со ссылкой на Котина, украинские чиновники впервые заявили, что необходимо разместить миротворцев ООН на территории ЗАЭС даже без согласия на это российской стороны.

Напомним, что еще в конце декабря глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал, что переговоры о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС между представителями Украины и России продолжаются. При этом Москва выдвигает требования к украинской стороне прекратить обстреливать территорию атомной электростанции из тяжелых артиллерийских систем. Также в Кремле отмечают, что значительного прогресса в создании зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции пока что нет.