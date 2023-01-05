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Война против России ведется не только на территории Украины на поле боевых действий, но и в невидимом поле, а именно в киберпространстве, пишет портал «Московский Комсомолец».

Противник продолжает вести информационную борьбу и психологические операции.

Игорь Бедеров, киберсыщик, рассказал, что после того, как Крым перешел к России, произошел раскол хакерского сообщества. Многие программисты Украины посчитали, что Москва «ударила их по щеке».

А после того, как на территории Украины началась спецоперация, в соцсетях начали создавать специальные каналы, которые участвуют в DDoS-атаках на различные сайты. Так, на сайт поступает огромное количество фейковых обращений, в результате чего он перестает работать.

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