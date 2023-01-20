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Как сообщает «Московский Комсомолец», военный эксперт Яков Кедми прокомментировал очередной список военной помощи США, который будет предоставлен киевскому режиму. По его словам, предоставленная американская бронетехника не соответствует требованиям современных боевых действий.

Яков Кедми сообщил, что американские бронетранспортеры М113, которые США планирует передать вооруженным силам Украины, совершенно не приспособлены к современным условиям ведения боя. Как заявил военный эксперт, в армии Израиля еще 5-7 лет тому назад было запрещено использовать данные бронетранспортеры в зоне боевых действий. По словам Кедми, в Израиле применении данной бронетехнике в бою приравнивается к военному преступлению.

Израильский военный эксперт отметил, что после того, как данные бронетранспортеры сожгли в Секторе Газа, они перестали появляться в зоне ведения боевых действий в Израиле. При этом данных бронетранспортеров передается Украине наибольшее количество.

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