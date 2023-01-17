В Берлине прошла акция, которая была посвящена памяти таких деятелей социализма, как Роза Люксембург и Карл Либкнехт. Отмечается, что в акции приняло участие несколько тысяч человек. В этом году акция была проведена с упоминанием украинского конфликта. Соответствующий материал опубликовал автор немецкого издания Junge Welt.

Основная часть демонстрантов несли портреты Либхнета и Люксембург. Однако некоторые демонстранты решили поддержать Донецкую Народную Республику, путем призвания России «поставить запад на место» и поднятия флагов ДНР. Также в колонне можно было заметить портреты Ленина.

В издании сообщается, что с 9 часов утра тысячи людей возлагали красные гвоздики у памятника социалистам. К могилам деятелей социализма были возложены венки руководителями немецкой партии «Левые». По словам депутата бунденстага Гезине Леч, сообщает автор издания Junge Welt, многие из членов партии требуют, чтобы «Левые» начали более активно добиваться мира с Российской Федерацией.