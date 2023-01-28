В своем интервью для Funke Mediengruppe посол Израиля в Германии Рон Прозор сообщил, что его страна оказывает значительно большую помощь «за кулисами», чем та, о которой все говорят в публичной плоскости.

Немецкий журналист задал вопрос израильскому послу в Германии о том, почему официальный Израиль отправляет на Украину только гуманитарные грузы, а не военную технику и вооружения. В ответ Прозор заявил, что Израиль помогает Украине очень сильно, хотя и делает это «закулисно».

Израильский посол объяснил, что они помогают блокировать поставки беспилотных летательных аппаратов и ракет иранского производства в Российскую Федерацию. Однако полный перечень предоставляемой военной помощи Украине от Израиля просто не афишируется в открытых источниках. По словам Прозора, это необходимо делать из-за присутствия России на территории Сирии и огромной общины евреев, проживающей на территории Российской Федерации.