Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В своем интервью для Funke Mediengruppe посол Израиля в Германии Рон Прозор сообщил, что его страна оказывает значительно большую помощь «за кулисами», чем та, о которой все говорят в публичной плоскости.

Немецкий журналист задал вопрос израильскому послу в Германии о том, почему официальный Израиль отправляет на Украину только гуманитарные грузы, а не военную технику и вооружения. В ответ Прозор заявил, что Израиль помогает Украине очень сильно, хотя и делает это «закулисно».

Израильский посол объяснил, что они помогают блокировать поставки беспилотных летательных аппаратов и ракет иранского производства в Российскую Федерацию. Однако полный перечень предоставляемой военной помощи Украине от Израиля просто не афишируется в открытых источниках. По словам Прозора, это необходимо делать из-за присутствия России на территории Сирии и огромной общины евреев, проживающей на территории Российской Федерации.

Вам может понравиться

Лодочная станция ВСУ на Днепре была уничтожена бойцами Росгвардии

Пресс-служба Росгвардии сообщила об уничтожении стоянки лодок украинских военнослужащих, которые хотели использовать их для форсирования реки Днепр и высадки на левом берегу. Сообщается, что бойцами Росгвардии было выявлено местонахождение лодок

Гаврилов: натовские танки Abrams и Leopard 2 проигрывают по своим характеристикам даже российскому Т-80

Как сообщает РИА Новости, российские танки Т-80 превосходят по своим основным характеристикам танки западного производства Leopard 2 и Abrams. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава делегации Российской

СБУ занималась вербовкой членов ООН, начиная с 2016 года

Польским майором ВС Польши Веславом Гашеком были опубликованы в социальных сетях оперативные материалы о том, что СБУ занималась вербовкой членов ООН. Причем эти документы были помечены грифом секретности. Согласно обнародованным