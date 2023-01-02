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Al-Ikhbariya, сирийский тв-канал, проинформировал, что вооруженные силы Израиля в очередной раз атаковали Дамаск. В этот раз под удар попали южные районы сирийской столицы.

Ранее государственное агентство Сирии САНА сообщило о том, что в небе над Дамаском раздались мощные взрывы. Согласно источнику, это результат работы системы противовоздушной обороны, которая отразила израильские удары над Дамаском.

Армия Израиля регулярно наносит ракетные удары по различным сирийским объектам. В 2022 году были обстреляны Дамаск, порт Тартус, город Алеппо.

Власти Сирии не раз обращались за помощью к генеральному секретарю ООН по поводу атак со стороны Израиля, но Антониу Гуттереш никак не отреагировал на заявления. Москва эти действия Израиля считает неприемлемыми.

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