Специалисты из университета RMIT нашли новый способ удаления ржавчины на аккумуляторах с помощью применения ультразвука. Такая процедура позволит перерабатывать аккумуляторы, после чего они снова будут пригодными для применения. Результаты проведенного исследования опубликовали в научном издании Nature Communications.

Со слов ученых, теперь вместо того, чтобы утилизировать батареи через 2 или 3 года, можно получить пригодные аккумуляторы для вторичной переработки. Их срок службы будет доходить до 9 лет. А для того, чтобы убрать ржавчину, уменьшающую производительность аккумулятора, будут применяться ультразвуковые волны.

Сейчас специалисты работают с наноматериалом, который называется MXene. В будущем он может стать лучшей альтернативой литию при производстве аккумуляторных батарей.