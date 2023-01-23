Как сообщает РИА Новости, немецкое издание Bild подготовило целый материал, полностью посвященный шуткам россиян о немецком канцлере Олафе Шольце на тему его отказа поставлять Украине танки Leopard 2.

Немецкое издание привело пример одного их популярных высказываний о немецком канцлере, которое распространяется в российском сегменте Telegram – «Полковник Федеральной службы безопасности Шольц, сумевший в одиночку заблокировать поставки партии немецких танков для ВСУ, был удостоен звания героя Российской Федерации посмертно».

Автор материала отмечает, что решение Шольца об отказе в поставке танков Украине было воспринято очень негативно западными союзниками, которые более активно поддерживают вооруженные силы Украины. По мнению немецкого журналиста, данное решение играет на руку России, что и привело к возникновению большого количества шуток на данную тему.

Напомним, что после очередного заседания министров обороны стран НАТО на базе Рамштайн союзникам Украины не удалось договориться о поставках немецких танков для Украины.