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В своем интервью для НСН известный российский телеведущий Иван Ургант прокомментировал предложение депутата Государственной думы Николая Новичкова, признать его иноагентом. Ургант заявил, что ему совершенно непонятно, почему его хотят включить в список иностранных агентов.

Телеведущий отметил, что в течение последнего года российский народ узнал много нового, например, что нельзя предсказать ход мыслей некоторых российских депутатов. По словам Урганта, для него навсегда останется тайной, по какой причине одному из российских депутатов пришла в голову мысль предложить внести его в список иноагентов.

Напомним, что еще 11 января депутат российской Государственной думы Николай Новичков выразил недоумение, почему до сих пор на просторах интернета можно встретить контекстную рекламу с участием Ивана Урганта. По этой причине он решил внести предложение, признать известного российского шоумена иностранным агентом, чтобы не допускать такого в будущем.

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