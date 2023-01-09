Романо Проди, бывший глава Еврокомиссии и экс-премьер-министр Италии, заявил, что сегодняшний конфликт на территории Украины является более серьезным, нежели Карибский кризис 1962 года.

Проди отметил, что сейчас весь мир переживает очень сложный момент. И он более серьезен, чем момент напряженности, который был вокруг Кубы. В то время сохранялось определенное равновесие.

Бывший премьер-министр Италии упомянул и про мудрость прежнего лидера США Джона Кеннеди, который тогда заявил о необходимости введения правил для сосуществования разных реальностей.

Нынешний конфликт снова обостряет эти различия, а поляризация мира возрастает, заявил Проди в ходе мероприятия, которое было посвящено памяти бывшего главы Европарламента Давида Сассоли.