Американский институт изучения вооруженных конфликтов (ISW) сообщает, что прогноз, который был опубликован специалистами института относительно наступления российских войск с территории Белоруссии на Украину, теперь является маловероятным.

Согласно информации ISW, эксперты уверены, что подобное развитие событий будет маловероятным. Ссылаясь на представителя Главного управления украинской разведки Юрия Юсова, ISW заявили, что на данный момент угроза наступательных действий войск вооруженных сил России с территории Республики Беларусь отсутствует. Украинская разведка не обнаружила скопления военной силы РФ на территории Белоруссии, которой будет достаточно для совершения наступательных действий на Украину.

В Генеральном штабе Украины также заявили, что на 22 января 2023 года ударная группа ВС России на белорусской территории не формируется. Однако, по словам ISW, специалистами ВС России проводятся военные тренировки совместно с вооруженными силами Белоруссии на территории Республики.