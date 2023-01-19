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Юрист Ирина Баханович сообщила дату заседания Куйбышевского районного суда по ее иску против губернатора Александра Беглова. Своих подписчиков она пригласила прийти на заседание 8 февраля.

Иск юриста Баханович против Беглова и Смольного принят. Заседание суда состоится 8 февраля

Как сообщила Баханович, речь идет о ее обращении по поводу ненадлежащей уборки снега и наледи. Ранее она заявляла, что в пресс-службе Смольного назвали такой ее ход «пиаром». Однако юрист продолжает настаивать на своем. Она уверена: ее заявление поможет «пнуть губернатора».

Также Баханович подала новый иск против градоначальника 29 декабря. Команда Беглова добавила ее в черный список в соцсети «ВКонтакте», и теперь юрист не может оставлять комментарии к постам губернатора на его официальной странице. Такое поведение юрист посчитала неправильным, поэтому подала в суд. Ранее глава Смольного не раз блокировал страницы пользователей, которые позволяли себе критиковать его работу.

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