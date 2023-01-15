Бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что экономику ЕС стоит «перевести на военные рельсы» для того, чтобы помогать Украине. Он отметил, что иначе Киев не сможет получить достаточное количество вооружения, что по итогу приведет к выигрышу в данном конфликте Российской Федерации.

ЕС не рассчитывал, что конфликт на Украине затянется на такой длительный период. Брюссель планировал, что совместная военная помощь Киеву из европейских стран сможет переломить ход событий в украинском конфликте в пользу ВСУ. А санкции, введенные против Российской Федерации Западом, смогут заставить Москву отступить от своих намерений и сложить оружие.

Однако по итогу, армия РФ имеет полноценное снабжение, а экономика страны вовсе не пошатнулась, как этого желал Запад. Как оказалось, арсеналы ВС РФ были подготовлены к долговременному течению СВО. А у Европы просто нет такого количества боеприпасов, чтобы обеспечивать Киев достаточно долгий период.