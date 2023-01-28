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Российский фрегат «Адмирал Горшков» будет участвовать в военно-морских учениях совместно с военными Китая и ЮАР. На борту фрегата будут присутствовать гиперзвуковые ракеты «Циркон». Ранее судно успешно отработало удар в Атлантике.

Сергей Ищенко, политолог и капитан первого ранга в запасе, дал комментарий и рассказал, что запланированные учения имеют цель продемонстрировать силу России. Он отметил, что фрегат выпускался в море при личном присутствии российского президента Владимира Путина. Это также указывает на особую миссию «Адмирала Горшкова».

Ищенко отметил, что для места проведения учений был специально выбран Мозамбикский пролив. Таком способом страны продемонстрируют свою силу всему Западу.

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