Российский фрегат «Адмирал Горшков» недавно провел учения со сверхзвуковыми ракетами в Атлантическом океане. И теперь он будет главным участником военно-морских учений Российской Федерации, Китая и ЮАР.

По этому поводу свое мнение высказал капитан первого ранга в запасе Сергей Ищенко. Он подчеркнул, что таким способом Россия демонстрирует свою силу, ведь это сейчас является очень необходимым действием. По словам эксперта, сам российский лидер принял участие в проводах «Адмирала Горшкова» на боевую службу. И это говорит о том, что у фрегата особо важная миссия.

Ищенко подчеркнул, что даже место проведения учений было выбрано специально. Корабль находится неподалеку от Мозамбикского пролива. А это место является стратегическим пунктом проведения поставок углеводорода.

Напомним, что фрегат «Адмирал Горшков» в начале текущего года приступил к выполнению боевой службы. На церемониальном отправлении корабля присутствовали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.