ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российский фрегат «Адмирал Горшков» недавно провел учения со сверхзвуковыми ракетами в Атлантическом океане. И теперь он будет главным участником военно-морских учений Российской Федерации, Китая и ЮАР.

По этому поводу свое мнение высказал капитан первого ранга в запасе Сергей Ищенко. Он подчеркнул, что таким способом Россия демонстрирует свою силу, ведь это сейчас является очень необходимым действием. По словам эксперта, сам российский лидер принял участие в проводах «Адмирала Горшкова» на боевую службу. И это говорит о том, что у фрегата особо важная миссия.

Ищенко подчеркнул, что даже место проведения учений было выбрано специально. Корабль находится неподалеку от Мозамбикского пролива. А это место является стратегическим пунктом проведения поставок углеводорода.

Напомним, что фрегат «Адмирал Горшков» в начале текущего года приступил к выполнению боевой службы. На церемониальном отправлении корабля присутствовали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.

Вам может понравиться

ВСУ лишатся всех немецких танков за 2-3 месяца спецоперации

Роза Чемерис из российской Госдумы заявила, что ВСУ останутся без немецких боевых танков Леопард уже через два-три месяца после их получения. А дополнительные поставки нанесут серьезный удар военному потенциалу Германии.

На Украине произошел взрыв на Киевской ГАЭС

В Киевской области раздались громкие взрывы. Предполагается, что один из них прогремел на территории киевской ГАЭС. Об этом написали украинские каналы Телеграм. На опубликованных снимках виден столб дыма, который поднимается

Утилизация западных вооружений на Украине озолотит военно-промышленный комплекс США

Страны НАТО включают все больше оружия в пакеты военной помощи Киеву и постепенно опустошают свои запасы. Теперь принято решение об отправке танков. Но Зеленский на этом не останавливается и требует