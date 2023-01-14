В рамках крупных военных учений Иран продемонстрировал способность атаковать военно-морскую базу с применением новейшего типа корабельных барражирующих боеприпасов – беспилотников-камикадзе Ababil-2. Об этом сообщает сайт Airspace Review. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Иранские военные в ходе масштабных военных учений «Зольфагар-1401» осуществили запуск с десантного корабля класса «Хенгам» IRIS Lavan снаряженного взрывчаткой мощного барражирующего боеприпаса (беспилотника-смертника), который поразил смоделированную цель в виде «военно-морской базы». «Видео этих учений, появившееся в соцсетях, взорвало интернет», – отмечает Airspace Review.

По словам военных наблюдателей и аналитиков, барражирующий боеприпас распознан как модернизированный беспилотник типа Ababil-2. Дроны этого класса в первом поколении разрабатывались с середины 1980-х годов Иранской авиастроительной промышленной компанией (HESA), и изначально служили в качестве беспилотной «воздушной мишени». Затем родилась версия разведывательного дрона под названием Ababil-2, пока, наконец, не появился и не был продемонстрирован вариант дрона-камикадзе.

Что касается учений «Зольфагар-1401», они начались 29 декабря 2022 года и пришлись на период времени, когда продолжает расти напряженность между Ираном и его как региональными соперниками (Израилем и суннитскими монархиями Аравийского полуострова), так и постоянным западным противником, Соединенными Штатами.

Помимо Ababil-2, в иранских военных учениях использовались и другие ударные беспилотники, в том числе Arash, Bavar, а также разведывательно-ударный дрон Mohajer-6. Было выпущено и опубликовано видео симуляции боевой подготовки. Израильские СМИ сообщают, что атакованная цель с большой степенью точности напоминала базу ВМС Израиля.

The Times of Israel заявила, что макет для иранской атаки был построен по архитектурной схеме, аналогичной военно-морской базе Эйлат на Красном море. Помимо этого, рядом с стимулируемой целью также располагался макет корвета класса Sa’ar 6 ВМС Израиля.

Известно, что и Иран, и Израиль имеют неблагоприятные отношения, часто запугивая друг друга между двумя странами. Все более сильная военная мощь Ирана, поддерживаемая передовой и независимой местной оборонной промышленностью, представляет собой серьезную угрозу в ближневосточном регионе, в том числе для Израиля и стран Персидского залива, а также для военных объектов США.

Несмотря на то, что все эти страны вооружены современными системами ПВО, способными сбивать приближающиеся беспилотники, разница в стоимости этих систем вооружений оказывается головокружительной. Это наглядно показал конфликт на Украине», – указывает Airspace Review. Издание напоминает, что развернутые Россией дешевые беспилотники-камикадзе (сходные с иранскими Shahed-136), украинским военным приходится сбивать с помощью весьма дорогих ракет класса «земля-воздух», и даже это не всегда осуществляется успешно.

Дроны типа Ababil могут запускаться с помощью простой системы бесконтейнерного запуска (применяемой также для большинства типов иранских оперативно-тактических ракет), что позволяет без проблем применять их с палубы военного корабля. Эта система состоит из детонатора, тележки, реактивных снарядов и механизма трехточечной навески. Она транспортабельна и проста в сборке и демонтаже, отмечает EurAsian Times.

По словам наблюдателей, в последние годы Иран и Израиль обвиняют друг друга в актах морской «теневой войны», в ходе которой суда, связанные с каждой страной, не раз подвергались нападениям в водах Красного и Средиземного морей, Персидского и Оманского заливов.

«Новая улучшенная способность Ирана быстро запустить барражирующий боеприпас или рой этих одноразовых БПЛА с палубы корабля может представлять значительный риск для противников Ирана в ближневосточном регионе, включая Израиль и арабские страны Персидского залива, а также военные объекты США», – подчеркивает EurAsian Times.

Соединенные Штаты прекрасно понимают проблемы, создаваемые иранскими беспилотниками в регионе. В частности, администрация Джо Байдена работает над созданием альянса противовоздушной обороны Ближнего Востока (MEAD) для создания общей системы ПВО против враждебных (в основном иранских) боевых беспилотников.

Центральное командование США (отвечающее за операции на Ближнем Востоке) активно участвует в разработке и тестировании технологий противодействия дронам. «Ставки высоки, и напряженность в регионе резко возросла в связи с последними военными учениями Ирана», – заключает EurAsian Times.