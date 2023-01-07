ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Несмотря на боевые действия, которые ведутся на территории Ирака, страна потихоньку восстанавливается и принимает туристов со всего мира. Так, все больше россиян посещает эту страну, пишет Lenta.ru.

Есть предположение, что скоро Ирак сможет подвинуть Египет и Турцию и стать одной из самых посещаемых стран. Но пока туристы не имеют возможности свободно ездить по стране, для этого им нужны гиды. Хотя перемены в стране уже есть.

Путешественники из России могут познакомиться ближе с историей Ирака. Среди населения есть предание о том, что именно Ирак стал колыбелью всего населения мира. А некоторые ученые заявляют, что именно тут был Вавилон.

А пока туристам рекомендуют останавливаться только в отелях, которые расположены в центральных районах. Но даже и там могут быть перебои с электроэнергией, а то и вовсе отсутствовать подходящие розетки для подзарядки гаджетов.

Вам может понравиться

Стало известно, какие типы БПЛА необходимы российским вооруженным силам

Как сообщает в своем материале деловая газета «Взгляд», в ходе специальной военной операции беспилотные летательные аппараты различных классов продемонстрировали свою высокую эффективность в реальных боевых условиях на фронте. Еще в

РБК: Экономика России адаптировалась к санкциям

Эксперты РБК сообщили о состоянии экономики нашей страны в 2022 году и дали прогноз относительно ее развития на новый 2023 год. По информации специалистов, российская экономика полностью справилась с политикой

Читатели «Гуанча» подвергли критике президента Украины за отказ от временного перемирия на Рождество

Как сообщает РИА Новости, аудитория китайского издания «Гуанча» подвергла критике украинского президента за то, что он наотрез оказался от временного перемирия с Россией на период рождественских праздников. Читатели издания уверены,