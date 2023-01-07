Несмотря на боевые действия, которые ведутся на территории Ирака, страна потихоньку восстанавливается и принимает туристов со всего мира. Так, все больше россиян посещает эту страну, пишет Lenta.ru.

Есть предположение, что скоро Ирак сможет подвинуть Египет и Турцию и стать одной из самых посещаемых стран. Но пока туристы не имеют возможности свободно ездить по стране, для этого им нужны гиды. Хотя перемены в стране уже есть.

Путешественники из России могут познакомиться ближе с историей Ирака. Среди населения есть предание о том, что именно Ирак стал колыбелью всего населения мира. А некоторые ученые заявляют, что именно тут был Вавилон.

А пока туристам рекомендуют останавливаться только в отелях, которые расположены в центральных районах. Но даже и там могут быть перебои с электроэнергией, а то и вовсе отсутствовать подходящие розетки для подзарядки гаджетов.