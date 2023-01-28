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Украинским военным предстоит длительное обучение, которое потребуется для дальнейшего управления немецкими танками Leopard 2. Зарубежная военная техника серьезно отличается от танков советского производства, к которым уже привыкли военнослужащие Украины.

Один из инструкторов ВСУ рассказал, что пересесть с советского танка на современный германский танк означает то же самое, как сесть за руль автомобиля Porsche после использования машины 1950-х годов.

В конце января первые бойцы ВСУ приехали в Германию для того, чтобы пройти обучение по эксплуатации бронетранспортеров Marder. Тренировки скоро начнутся на полигоне в Мюнстере.

Обучение украинских солдат, которые будут в будущем воевать на танках Leopard, начнется чуть позже. Об этом рассказал Борис Писториус, глава Минобороны Германии.

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