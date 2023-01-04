Марк Туатти, экономист, заявил, что в мире только одна страна получит пользу в результате украинского конфликта, и это Индия.

Специалист отметил, что Россия начала поставки нефти в Индию, хотя раньше этого не было. Далее в Индии идет переработка нефти, после чего ее переправляют в европейские страны. Экономист считает, что таким способом индийские власти извлекли для себя огромную пользу от украинского кризиса.

Также по мнению Туатти Индия оказалась в выигрыше и о от неприятностей в Китае и забрала на КНР какую-то часть рынка. Экономист добавил, что 2023 год будет трудным для многих стран, поскольку рецессия затронет весь мир.

Ранее Андрей Гурьев, возглавляющий Ассоциацию производителей удобрений в России, рассказал, что поставки минеральных удобрений из России в Индию в прошедшем году увеличились втрое.