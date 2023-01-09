Мик Уоллес, депутат Европарламента, написал в своем аккаунте Твиттер, что граждане стран Европы хотят мира, в отличие от глав их государств. Об этом рассказывает РИА Новости.

По мнению депутата, войны жаждут не простые люди, а империи НАТО и Евросоюза.

Свою публикацию Уоллес дополнил снимком, где снят билборд со словами призыва прекратить украинский вооруженный конфликт. Политик подписал, что плакат расположен в Милане.

Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на территории Украины 24 февраля 2022 года. Сейчас он отмечает, что все вооруженные конфликты рано или поздно заканчивается дипломатическими договоренностями. Путин добавил, что Россия открыта к проведению переговоров по СВО.

Также в Кремле отметили, что глава Украины, Владимир Зеленский, знает, что одном его желании военные действия на Украине могут быть прекращены за один день.