ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Финское издание Iltalehti опубликовало материал о том, как Российская Федерация отреагировала на стремление Швеции и Финляндии вступить в Североатлантический альянс.

В материале издания сообщается, что высшее политическое руководство Российской Федерации объявило о реформировании своих вооруженных сил. Одной из целей реформы российской армии является, в том числе, и усиление российско-финской границы. Таким образом, Россия реагирует на решение Финляндии о вступлении в НАТО, из-за чего протяженность границы с альянсом у россиян увеличивается.

Издание приводит слова министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что гарантировать безопасность границ России, в том числе и ее новые субъекты, можно только за счет укрепления собственных вооруженных сил, а именно, воздушно-космических сил, военно-морского флота и ракетных войск стратегического назначения.

В рамках реализации новой стратегии Россия объявила о создании новых войсковых соединений, в том числе в Ленинградской области и Карелии, отмечает финское издание.

Вам может понравиться

В бундестаге призвали не использовать оружие против русских

В бундестаге Германии снова заговорили о вероятных последствиях, если власти отправят в Киев танки Leopard 2. Депутат Штефан Котрэ выступил с призывом к властям и попросил их не делать ошибку.

Киев просит у Грузии бронемашины серии Didgori

Андрей Касьянов, временный поверенный в делах Украины на территории Грузии, дал интервью грузинскому тв-каналу. Он рассказал, что власти Украины просят Грузию отправить им бронированные машины Didgori. Эта техника производится грузинским

«Ждуны» покидают Херсон, остальные ждут возвращения России

В Херсоне все больше людей, которые ждут, что город окажется под контролем российских сил. Местные жители рассказывают, что киевскому режиму не до простых людей, идут постоянные досмотры и репрессии, сообщает