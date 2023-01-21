Финское издание Iltalehti опубликовало материал о том, как Российская Федерация отреагировала на стремление Швеции и Финляндии вступить в Североатлантический альянс.

В материале издания сообщается, что высшее политическое руководство Российской Федерации объявило о реформировании своих вооруженных сил. Одной из целей реформы российской армии является, в том числе, и усиление российско-финской границы. Таким образом, Россия реагирует на решение Финляндии о вступлении в НАТО, из-за чего протяженность границы с альянсом у россиян увеличивается.

Издание приводит слова министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что гарантировать безопасность границ России, в том числе и ее новые субъекты, можно только за счет укрепления собственных вооруженных сил, а именно, воздушно-космических сил, военно-морского флота и ракетных войск стратегического назначения.

В рамках реализации новой стратегии Россия объявила о создании новых войсковых соединений, в том числе в Ленинградской области и Карелии, отмечает финское издание.