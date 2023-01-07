Командир батальона «Восток» Народной Милиции ДНР Александр Ходаковский в своем Telegram-канале отметил, что вооруженные силы Украины в канун Рождества значительно активизировали артиллерийские обстрелы оборонительных позиций его подразделений.

Ходаковский добавил, что вечером 6 января артиллерия противника внезапно начала активно обстреливать их позиции. При этом артиллерийский обстрел со стороны украинской армии закончился так же внезапно, как и начался. Однако, по словам комбата, после артиллерийской подготовки со стороны вооруженных сил Украины далее ничего не последовало.

Напомним, что ранее патриарх Кирилл выступил с предложением о введении режима временного прекращения огня в период Рождества. Российский президент Владимир Путин поддержал данное решение и поручил российскому оборонному ведомству ввести временное перемирие по всей линии фронта в период с 12:00 6 января по 24:00 7 января по московскому времени.