Командир батальона «Восток» Народной Милиции ДНР Александр Ходаковский во время своего интервью для YouTube-канала Fighterbomber заявил, что в данный момент ситуация в зоне СВО неоднозначная, даже не смотря на локальный успех с освобождением Соледара.

По словам комбата, российские вооруженные силы сейчас приступили ко второму этапу проведения спецоперации, который подразумевает навязывание собственной инициативы противнику. Однако, по его словам, не стоит ждать значительных успехов в ближайшее время.

Отвечая на вопрос о том, почему бойцы ЧВК «Вагнер» смогли в сжатые сроки добиться успеха при штурме Соледара, Ходаковский ответил, что, в первую очередь, успешные наступательные действия «музыкантов» были обеспечены максимальным упрощением армейской бюрократии. Принцип работы ЧВК «Вагнер» заключается, по словам комбата, в выражении: «вижу цель, не вижу препятствий».

По словам Ходаковского в руках бойцов ЧВК «Вагнер» сосредоточен огромный ресурс, которым они грамотно пользуются. В пример он привел такой факт, что только на учебную практику подразделений «музыкантов» было выделено 2,3 тысячи контейнеров с противотанковыми управляемыми ракетами.