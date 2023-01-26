Командующий российским батальоном «Восток» Александр Ходаковский рассказал, как идет наступление подразделений ВС России на Угледар, а также прокомментировал будущие отправки на Украину американских боевых танков.

Ходаковский отметил, что по Угледару пока нет каких-либо серьезных изменений. Он не может сказать, что российские бойцы уже заняли первые улицы города и ведут боевые действия в городских условиях. Однако ситуация близка к этому.

Комбат рассказал, что ВСУ пытаются выводить танки из города и бить по российским передовым подразделениям, однако несмотря на потери беспилотников от РЭБ, бойцы ВС РФ своевременно видят действия украинских боевиков и оперативно реагируют на них.

Относительно западных танков, Ходаковский заявил, что ему не пришлось видеть еще ни одного танка противника, который бы не бежал от огня российских Вооруженных сил.