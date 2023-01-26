Украинские войска скоро смогут завладеть западными танками «Абрамс», но для управления ими у них нет «железных человеков». Так выразился Александр Ходаковский, командующий российским батальоном «Восток», сообщает портал «Военное дело».

Она рассказал, что не видел ни одного танка противника, который не делал бы попыток сбежать от огня со стороны российских ВС. Особенно, когда на боевую машину летит 152-мм снаряд. Даже если он не ликвидирует тяжелый танк, экипаж в любом случае получит тяжелые контузии.

Ходаковский считает, что в рядах украинских ВС нет опытных танкистов, таких «железных людей», которые смогли бы профессионально управлять мощными западными танками.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что украинские танкисты научатся управлять «Абрамсами» за несколько недель по ускоренной программе, несмотря на то, что США заявляют, что на обучение потребуется несколько месяцев.