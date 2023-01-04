Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил, что многие российские командиры до сих пор продолжают мыслить советскими категориями при управлении своими подразделениями. Такие командиры, по словам комбата, не хотят менять свои привычки, но как только они попадают в зону СВО, результатом использования устаревшей тактики ведения боевых действий становятся большие потери личного состава. Такое мнение Ходаковский выразил в своем личном Telegram-канале.

Комбат написал, что среди командиров российской армии очень мало настоящих «буйных вожаков». По его словам большая часть командного состава пытается минимизировать свою ответственность, а поэтому не проявляет инициативу.

Ходаковский выразил свое удивление тем фактом, что многие российские генералы отказываются использовать опыт ополчения, который был получен ценой жизней многих солдат НМ ЛДНР. Вместо этого российские командиры решили идти своим собственным путем, а это неизбежно влечет за собой большое количество потерь.