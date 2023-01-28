Депутат Государственной думы, генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулев озвучил свое мнение во время эфира телеканала «Россия-24» о ходе специальной военной операции на Украине. Он отметил, что вооруженные силы РФ должны будут применить гиперзвуковое оружие. Ведь, по его мнению, разработка вооружения по итогу должна привести к его эксплуатации.

Гурулев подчеркнул, что использование гиперзвукового оружия даст огромное преимущество российской армии. «Мы его для этого разрабатывали, мы обязаны его применить, это даст нам продвижение к скорой победе», – подчеркнул генерал-лейтенант.

Напомним, что Гурулев уже делал ранее заявления о жестком ответе России на появление танков Leopard на территории страны. Он уверен, что западное вооружение, поставляемое для ВСУ, представляет серьезную угрозу для страны. Генерал-лейтенант уверен, что главная ответственность за происходящий на Украине конфликт лежит именно на Великобритании.