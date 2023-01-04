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Как сообщает портал Sovainfo.ru, Дмитрий Азаров, занимающий пост губернатора Самарской области, заявил о том, что российские военнослужащие, которые попали под ракетный обстрел из РСЗО HIMARS в Макеевке, как рядовые бойцы, так и офицерский состав являются настоящими героями России, которые проявили настоящее мужество в момент трагедии, оказывая помощь своим раненым сослуживцам.

Губернатор отметил, что он в очередной раз убедился в настоящем мужестве российских военнослужащих. По его словам, раненные, с контузией российские бойцы, как рядовые, так и офицеры спасали своих товарищей, которые оказались под завалами в Макеевке. Причем, как отмечает Азаров, российские военнослужащие продолжали помогать разбирать завалы и после прибытия на место сотрудников МЧС.

Также российский губернатор выразил соболезнования семьями погибших воинов и сообщил, что при обстреле вместе с рядовыми и офицерами погиб и замкомандир полка. Азаров заявил, что лично будет ходатайствовать, чтобы бойцы получили награды за мужество.

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