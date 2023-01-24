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Накануне петербургский суд отказал Госстройнадзору в ходатайстве о снятии мер предварительной защиты в отношении Дома Басевича, однако на соседнем участке, где располагается детсад советского периода, будут идти строительные работы. Градозащитники сообщают, что застройщик может уничтожить все зеленые насаждения на участке.

Градозащитники опасаются, что в результате работ на соседнем участке может пострадать Дом Басевича, на территории которого запрещены любые работы, кроме противоаварийных.

«Могут вырыть котлован, чтобы туда «сполз» Дом Басевича. Или бить сваи прямо в него», говорится в сообщении.

Приостановку работ на объекте градозащитники считают важной победой интересов Петербурга. Далее они хотят добиться включения Дома Басевича в реестр памятников культурного наследия.

Общественники опасаются, что сотрудники КГИОП снова без протоколов «решат», что объект недостаточно ценен и не нуждается в охране.  Подобные действия комитета подрывают авторитет градоначальника Беглова и других должностных лиц страны.

Ранее историк архитектуры, член Санкт-Петербургского регионального отделения НК ИКОМОС Александр Кречмер и зампред совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга, председатель общества защиты памятников «Старый Петербург» Михаил Мильчик подали в Смольный под руководством губернатора Александра Беглова заявку на выявление Дома Басевича в качестве объекта культурного наследия.

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