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Представители РЖД отказались от идеи сноса старого вокзала в Горской. Теперь градозащитники надеются, что это здание получит статус объекта культурного наследия (ОКН). Решение о дальнейшей судьбе вокзала будут принимать чиновники Санкт-Петербурга.

 «Вокзал станции Горская по праву должен быть признан объектом культурного наследия. По поводу чего мы обратились в Комитет по охране памятников», — сообщают активисты.

Представители Следственного комитета России ранее уже обращали свое внимание на ситуацию. Именно благодаря общественному резонансу и вмешательству со стороны председателя СК РФ Александра Бастрыкина здание удалось спасти от уничтожения.

Объект стали готовить ко сносу в конце прошлого года. Но активисты, узнав о событии и приехав на место, попросили строителей предоставить им разрешающие документы. Однако они не получили нужных бумаг, а правоохранители приостановили уничтожение исторического здания. Теперь будущее вокзала зависит от действий Смольного. Но чиновники из администрации губернатора Александра Беглова зачастую долго решают вопросы по ОКН. Это может привести к тому, что исторический вокзал снова рискует пойти под снос или, как минимум, прийти в запустение.

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