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Как сообщает РИА Новости, представители МИД Индии и Австрии призывают начать проведение мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта. Соответствующий призыв сделали министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в понедельник на пресс-конференции, которая проходила в Вене.

Австрийский министр отметил, что премьер-министр Индии Моди Нарендра ведет переговоры, как с президентом России – Владимиром Путиным, так и с президентом Украины – Владимиром Зеленским по поводу урегулирования конфликта. Шалленберг подчеркнул, что имеет особые ожидания на Индию в G20. Общая цель должна быть в восстановлении мира при помощи дипломатии.

Он подчеркнул, что мирно урегулировать конфликт можно только при помощи переговоров, а не на поле боя. И этот конфликт не станет исключением. Также он добавил, что «мирные переговоры не могут состояться без Украины».

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