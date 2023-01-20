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Севастопольский губернатор Михаил Развожаев прокомментировал информацию, распространяемую украинскими источниками о подготовке к скрытой мобилизации российских граждан в Крыму и вызову людей с бронью от призыва в военные комиссариаты. По словам Развожаева данная информация является хорошим примером работы сотрудников украинского Центра информационно-психологических операций.

Губернатор Севастополя уточнил, что с 23 января в военных комиссариатах начнется прием заявок об отсрочке от весеннего призыва на срочную военную службу для специалистов IТ-сферы. Также Развожаев отметил, что подробный перечень критериев для предоставления отсрочки описан в специальной публикации Департамента цифрового развития.

При этом Развожаев отметил, что главная цель таких заявлений заключается в создании панических настроений в обществе. По этой причине он рекомендовал всем доверять только официальной информации.

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