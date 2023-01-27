Сергей Чемезов, возглавляющий государственную корпорацию «Ростех», заявил, что заявления западных и украинских СМИ о том, что в Россия столкнулась с дефицитом боеприпасов, не соответствуют реальности. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что наш неприятель регулярно ведет разговоры о том, что у российских военных нет боеприпасов, но это полная ерунда. Чемезов отметил, что по заказу государственного оборонного ведомства в стране было увеличено в разы производство снарядов.

Глава «Ростеха» добавил, что при ведении специальной операции на Украине на самом деле идет большой расход всех видов боеприпасов.

Ранее американское издание The New York Times, ссылаясь на разведданные, написала, что российские власти закупают ракеты и артиллерийские снаряды в Северной Корее.