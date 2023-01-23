Глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников сообщил, что следующая встреча министров обороны стран-участниц НАТО, которая должна состояться уже через несколько недель на авиабазе «Рамштайн», станет ключевой в вопросе предоставления вооруженным силам Украины военной и транспортной авиации.

Резников сообщил, что следующий «Рамштайн» будет проведен под лозунгом предоставления Украине авиации. Стоит отметить, что никаких подробностей министр обороны Украины не привел. Однако уже известно, что несколько стран выразили готовность отправить на территорию Украины вертолеты. При этом, также украинские власти сообщили о намерении отправить запрос правительству Нидерландов на поставки американских истребителей F-16.

Стоит отметить, что свидетельства о том, что коллективный Запад объявил о поставках боевых вертолетов и самолетов для ВСУ, доказывают, что украинская армия остро нуждается в авиационной технике.