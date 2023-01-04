Как сообщает портал «Военное обозрение», глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что уже в наступившем 2023 году западные страны по просьбе украинской стороны передадут вооруженным силам Украины современные танки и другие системы вооружений.

Кулеба также добавил, что вооруженные силы Украины остро нуждаются в дух типах вооружений. В первую очередь, украинская армия нуждается в современных противовоздушных и противоракетных системах. Среди необходимых вооружений Кулеба выделил системы Patriot, NASAMS, IRIS-T, Crotale, а также зенитные орудия типа Vulcan и Gepard.

Во вторую очередь, вооруженные силы Украины, по мнению Кулебы, нуждаются в современных артиллерийских системах, танках и большом количестве боеприпасов к ним. Кулеба уверяет, что они делают все возможное, чтобы получить необходимые вооружения от своих западных партнеров.

Напомним, что ранее власти Германии уже заявили, что не готовы начинать поставки своих современных танков без общего решения всех стран-участниц блока НАТО.