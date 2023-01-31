ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Анналена Бербок, глава германского МИД, сделала настоящий подарок Москве своими необдуманными словами. Она заявила о том, что Запад ведет войну с Россией. Об этом рассказал Фридрих Мерц, глава партии Христианско-демократический союз, в своей публикации для ресурса Focus, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что Кремль сказанные слова Бербок легко может повернуть в свою пользу, и заявил, что подобные ошибки делать недопустимо. В сегодняшних условиях кризиса каждое слово политиков должно быть максимально взвешенным.

Мерц отметил, что есть ощущение, что в германском правительстве нет общей позиции касаемо вопросов внешней политики. А глава МИД страны небрежно относится к таким заявлениям, которые неприятели могут взять себе на вооружение. Автор публикации добавил, что в сложные времена подобная внешняя политика ведет к провалу и не получит поддержки людей.

Вам может понравиться

В Европе произошла вспышка вируса H5N1, который опасен для людей

Одна из норковых ферм в Испании оказалась поражена птичьим гриппом вида H5N1. Специалисты ВОЗ и местные эпидемиологи заявили, что это первый случай, когда вирусом заразились млекопитающие, сообщает РИА Новости. Из-за

The Economist: из-за поставок медикаментов на Украину солдаты Бундесвера начали испытывать дефицит лекарственных препаратов

Как отмечает в своем материале издание The Economist, вооруженные силы Германии испытывают определенный дефицит лекарственных препаратов из-за обильных поставок медикаментов на территорию Украины. Авторы материала отмечают, что сегодняшнее положение дел

Япония недовольна позицией России по рыбному промыслу у Курил

Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что меры, принятые Российской Федерацией относительно рыбного промысла в районе четырех Курильских островов, являются неприемлемыми. В ходе проведенной пресс-конференции Мацуно отметил, что Министерство