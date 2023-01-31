Анналена Бербок, глава германского МИД, сделала настоящий подарок Москве своими необдуманными словами. Она заявила о том, что Запад ведет войну с Россией. Об этом рассказал Фридрих Мерц, глава партии Христианско-демократический союз, в своей публикации для ресурса Focus, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что Кремль сказанные слова Бербок легко может повернуть в свою пользу, и заявил, что подобные ошибки делать недопустимо. В сегодняшних условиях кризиса каждое слово политиков должно быть максимально взвешенным.

Мерц отметил, что есть ощущение, что в германском правительстве нет общей позиции касаемо вопросов внешней политики. А глава МИД страны небрежно относится к таким заявлениям, которые неприятели могут взять себе на вооружение. Автор публикации добавил, что в сложные времена подобная внешняя политика ведет к провалу и не получит поддержки людей.