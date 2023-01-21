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Украинский Генштаб опубликовал свежие данные о настоящей ситуации в зоне боевых действий, пишет «Военное дело».

Оказалось, что командование ВСУ живет в параллельной реальности, поскольку заявило, что украинцы по-прежнему держат оборону в Соледаре и не дают российским войскам атаковать его.

В сводке руководства ВСУ от 20 января говорится, что украинские военные успешно отразили атаки со стороны российских войск около Краснополовки, Красной Горы, Белогоровки, Верхнекаменского, Новоселовского и Соледара.

При этом город Соледар в течение последней неделе после освобождения полностью контролируется бойцами Евгения Пригожина, а также подразделениями российских ВС.

Неприятель в Соледаре понес серьезные потери, много боевиков ВСУ погибли в окружении, поскольку не смогли выйти из кольца.

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