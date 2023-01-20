«Генеральский идиотизм»: пользователи Сети раскритиковали Соболева за призыв брить бороды участникам СВО

Пользователи Сети из России призвали генерал-лейтенанта, члена комитета Государственной Думы по обороне Виктора Соболева самому отправиться в окопы после призыва начать брить бороды бойцам в зоне проведения специальной операции по защите республик Донбасса.

Ранее в интервью для РБК Соболев объяснил, почему командиры в зоне СВО требуют, чтобы бойцы брили бороды. По словам генерал-лейтенанта, все участники боевых действий должны находить время, чтобы привести себя в порядок и выглядеть опрятно.

«Это элементарное требование воинской дисциплины, солдат должен быть солдатом. Конечно, основная задача военного – это грамотно, умело воевать. Но я не думаю, что при любой самой интенсивной боевой деятельности нет 15–20 минут, чтобы привести в порядок свой внешний вид. На солдата смотрят мирные люди, он должен быть образцом», – отметил он.

Однако пользователи Сети не согласились с позицией Соболева и посоветовали ему самому отправиться в окопы и уже там решать, нужно ему брить бороду или нет.

На заявление Соболева также ответил бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Предприниматель отметил, что главная задача бойца – воевать.

«Борода на фронте – это символ, это традиция. Как пел Леонид Осипович Утесов: «Вот когда прогоним фрица, будет время, будем бриться», – высказался бизнесмен.

Стоит отметить, что аналогичной позиции придерживается и глава Чечни Рамзан Кадыров. Он назвал «глупой нелепостью» слова Соболева о бритье бород и отметил, что его бойцы всегда следят за своим лицом.