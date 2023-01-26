Зеленский добился от западных лидеров решения по поставке боевых танков, но не собирается на этом останавливаться. Теперь он запросил ракеты дальнего действия, самолеты и подводные лодки.

Владимир Попов, генерал и военный летчик, рассказал, что согласие стран Запада на поставки боевых танков выводит вооруженный конфликт на Украине на другой уровень и ведет к эскалации. Есть вероятность, что географические границы спецоперации будут сдвинуты.

Но для того, чтобы решить вопрос с отправкой на Украину военных истребителей, Западу понадобится время. Для этого нужны соответствующие базы и военные, которые смогут управлять американскими самолетами F-15 или F-16.

При этом эксперт отметил, что летчиков будет обучить проще, чем техников для обслуживания. Дело в том, что летчиков будут готовить быстро, как камикадзе, на один или два вылета. В ином случае они ничего не успеют.