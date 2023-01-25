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Глава комитета Государственной думы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что немецкие танки Leopard 2, уже обещанные киевскому режиму, по своим характеристикам превосходят американские боевые машины Abrams, но уступают по огневой мощи и характеристикам активной брони российским Т-90М «Прорыв».

Российский генерал-полковник добавил, что танки Т-90М «Прорыв» зарекомендовали себя в зоне проведения специальной военной операции с наилучшей стороны в реальных боевых условиях.

Напомним, что ранее в средствах массовой информации появилась новость о том, что власти Германии приняли решение передать Украине не менее одной роты своих основных боевых танков Leopard 2A6. Сообщается, что ряд немецких политиков уже назвали данное решение «обворовыванием собственной армии» и заявили, что это приведет лишь к еще большей эскалации конфликта. При этом ряд других стран также готовится к передаче Украине своих танков.

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