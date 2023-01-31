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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Military Times, американская национальная гвардия провела свои ежегодные военные учения под названием Northern Strike 23, где отрабатывались сценарии ведения боевых действий в Арктике.

Генерал США Дэн Хокансон заявил, что по мере таяния льдов в Арктике Пентагон ожидает увеличение конкуренции в данном регионе с вооруженными силами России и Китая. По его словам, Северный морской путь с каждым годом становится все более привлекательным для судоходства, именно поэтому Китай и Россия наращивают свое военное присутствие в Арктике.

Также американский генерал отметил, что в данном регионе присутствуют не только соперники Пентагона, но также и его союзники, такие, например, как Норвегия. Поэтому, как отметил Хокансон, вооруженные силы Соединенных Штатов Америки обязаны будут оказать помощь Норвегии в случае любой конфронтации в данном регионе. Поэтому военные учения должны подготовить армию США к суровым условиям арктической местности.

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