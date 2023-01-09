Как сообщает польская газета Wiadomosci, генерал вооруженных сил Польши и отставной инспектор ВВС Томаш Древняк сделал публичное заявление о том, что военное командование вооруженных сил Украины занимается подготовкой серии новых атак по объектам, которые расположены на территории России.

Польский военный отмечает, что киевские власти постоянно заявляют о подготовке своего нового контрнаступления, которое должно состояться уже этой весной. Однако так как территория Украины постоянно подвергается ракетным ударам со стороны ВС РФ, украинские власти решили подготовить удары возмездия.

Также Древняк подчеркнул, что в случае реализации гипотетического удара возмездия со стороны вооруженных сил Украины по территории Российской Федерации, Украина обязана использовать только свои собственные военные разработки, так как применение предоставленного вооружения от коллективного Запада, может стать поводом для прямого конфликта между РФ и НАТО.