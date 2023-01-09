ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает польская газета Wiadomosci, генерал вооруженных сил Польши и отставной инспектор ВВС Томаш Древняк сделал публичное заявление о том, что военное командование вооруженных сил Украины занимается подготовкой серии новых атак по объектам, которые расположены на территории России.

Польский военный отмечает, что киевские власти постоянно заявляют о подготовке своего нового контрнаступления, которое должно состояться уже этой весной. Однако так как территория Украины постоянно подвергается ракетным ударам со стороны ВС РФ, украинские власти решили подготовить удары возмездия.

Также Древняк подчеркнул, что в случае реализации гипотетического удара возмездия со стороны вооруженных сил Украины по территории Российской Федерации, Украина обязана использовать только свои собственные военные разработки, так как применение предоставленного вооружения от коллективного Запада, может стать поводом для прямого конфликта между РФ и НАТО.

Вам может понравиться

Бывший советник ЦРУ Рикардс заявил, что США могут «натворить глупостей» на фоне успехов ВС РФ в Украине

Как сообщает онлайн-журнал «ПолитРоссия», Джеймс Рикардс, ранее работавший советником в ЦРУ, сделал заявление о том, что американский президент Джо Байден может «совершить глупость» в случае значительного успеха вооруженных сил Российской

Депутат РФ Чепа заявил, что украинский конфликт не может быть завершен по «корейскому сценарию»

Во время беседы с корреспондентом портала Lenta.ru первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что ему ничего не известно об обсуждении завершения украинского конфликта по

Психолог Кондратенко сообщила, что частые занятия мастурбацией приводят к проблемам в сексуальной жизни

В беседе с журналистами издания «Лента.ру» психолог Татьяна Кондратенко рассказала о скрытых опасностях, которые таит в себе частые занятия так называемой дезадаптивной мастурбацией. По словам психолога, мастурбация представляет собой лишь