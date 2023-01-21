ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российский генерал армии в запасе Владимир Болдырев заявил, что в соответствии с утвержденным планом Генерального штаба вооруженным силам Российской Федерации понадобится несколько месяцев для полного освобождения всей территории Донбасса.

Владимир Болдырев объяснил, что российский Генеральный штаб утвердил план дальнейшего хода событий в зоне специальной военной операции. Российский генерал запаса отмечает, что первоочередной целью специальной военной операции высшее военное командование российской армии утвердило полное освобождение территории Донбасса.

Теперь российская армия будет следовать утвержденному плану действий. При этом Болдырев уверен, что для выполнений поставленной цели российским вооруженным силам потребуется потратить несколько месяцев.

Напомним, что специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля 2022 года по указу российского президента Владимира Путина. Одной из главных целей СВО является обеспечение защиты мирного населения республик Донбасса.

Вам может понравиться

Киев просит у Грузии бронемашины серии Didgori

Андрей Касьянов, временный поверенный в делах Украины на территории Грузии, дал интервью грузинскому тв-каналу. Он рассказал, что власти Украины просят Грузию отправить им бронированные машины Didgori. Эта техника производится грузинским

Шурыгин заявил, что армии России необходимо начать подготовку к ядерной войне с НАТО

Издание «Военное дело» приводит комментарий известного российского военного эксперта Владислава Шурыгина по результатам встречи министров обороны стран НАТО, которая прошла на военной базе Рамштайн. По словам Шурыгина, коллективный Запад принял

Военкомат в Николаевской области призвал украинцев прийти без получения повесток

Украинский военкомат в Николаевской области призвал всех мужчин в возрасте до 60 лет прийти самостоятельно без повесток. Об этом написал украинский ресурс «Страна.ua». В сообщении говорится, что граждане Украины призываются