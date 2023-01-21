Российский генерал армии в запасе Владимир Болдырев заявил, что в соответствии с утвержденным планом Генерального штаба вооруженным силам Российской Федерации понадобится несколько месяцев для полного освобождения всей территории Донбасса.

Владимир Болдырев объяснил, что российский Генеральный штаб утвердил план дальнейшего хода событий в зоне специальной военной операции. Российский генерал запаса отмечает, что первоочередной целью специальной военной операции высшее военное командование российской армии утвердило полное освобождение территории Донбасса.

Теперь российская армия будет следовать утвержденному плану действий. При этом Болдырев уверен, что для выполнений поставленной цели российским вооруженным силам потребуется потратить несколько месяцев.

Напомним, что специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля 2022 года по указу российского президента Владимира Путина. Одной из главных целей СВО является обеспечение защиты мирного населения республик Донбасса.