ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов во время эфира телеканала «Россия-24» заявил, что поставки тяжелого вооружения из стран Запада для Украины не смогут переломить ситуацию на фронте. Поэтому не стоит особо переживать по данному поводу.

Дипломат отметил, что ничего хорошего поставки западного вооружения не несут, однако «делать из этого катастрофу» не стоит. Такое количество танков не сможет помочь вооруженным силам Украины переломить ситуацию на свою сторону. «Наша решимость доказана», – подчеркнул Гаврилов.

Он также отметил, что «вся эта шумиха» выгодна Штатам для подчинения Европы. Американцы меньше всего хотят ввязываться в этот конфликт, а вот натравить на Россию Европу им на руку. По словам Гаврилова, увеличение поставок западного вооружения для киевского режима ведет к тому, что границы специальной военной операции придется расширить.

Вам может понравиться

Песков заявил, что призыв к обеспечению безопасности континента путем поставок вооружений киевскому режиму звучит абсурдно

Как сообщает «Известия», идея обеспечения безопасности на Европейском континенте путем поддержания боевых действий на территории Украины является полным абсурдом. Такое заявление было сделано пресс-секретарем Российской Федерации Дмитрием Песковым. Напомним, что

Военкор Котенок: российские вооруженные силы освободили населенный пункт Водяное

Как сообщает издание Pravda.ru, военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале написал о том, что российские подразделения смогли полностью зачистить населенный пункт Водяное от украинских солдат. Котенок сообщил, что уцелевшие

Военный эксперт Козюлин: Германия будет вынуждена отправить на Украину танки Leopard 2

Заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин в своем интервью изданию «Взгляд» рассказал, что страны, входящие в Североатлантический альянс в