Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов во время эфира телеканала «Россия-24» заявил, что поставки тяжелого вооружения из стран Запада для Украины не смогут переломить ситуацию на фронте. Поэтому не стоит особо переживать по данному поводу.

Дипломат отметил, что ничего хорошего поставки западного вооружения не несут, однако «делать из этого катастрофу» не стоит. Такое количество танков не сможет помочь вооруженным силам Украины переломить ситуацию на свою сторону. «Наша решимость доказана», – подчеркнул Гаврилов.

Он также отметил, что «вся эта шумиха» выгодна Штатам для подчинения Европы. Американцы меньше всего хотят ввязываться в этот конфликт, а вот натравить на Россию Европу им на руку. По словам Гаврилова, увеличение поставок западного вооружения для киевского режима ведет к тому, что границы специальной военной операции придется расширить.