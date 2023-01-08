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На ежегодной технологической выставке Consumer Electronic Show 2023 (CES) японская компания Aromjoin представила перспективный гаджет Aroma Shooter Wearable, который может передавать запахи из видеоигр, кинофильмов, сериалов и анимационных фильмов. Об этом в своем материале сообщает портал PC Gamer.

Представленное устройство выполнено в виде дугообразного ошейника, края которого направлены в лицо человеку. Гаджет использует разработанные компанией «твердотельные» ароматизаторы в картриджах, через которые устройство пропускает воздух, а затем уже смешанный с ароматическими примесями воздух направляется в лицо пользователя.

Разработчики новинки уверяют, что их устройство способно выдавать до 100 видов различных запахов. При этом благодаря использованию твердотельных ароматизированных картриджей пользователь может переключаться между различными запахами за долю секунды. Отмечается, что посетители выставки могли испытать устройство Aroma Shooter на примере аниме.

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