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В одной из социальных сетей было опубликовано заявление французского политика и лидера движения «Патриоты» Флориана Филиппо о том, что требование Владимира Зеленского о передаче Францией своих боевых танков Leclerc украинской стороне напоминают «позорный цирк».

Французский политик отмечает, что Зеленский сообщает властям Франции о том, что ВСУ нуждаются в танках Leclerc и добавляет: «как можно быстрее!». Филиппо задается вопросом, может быть Франция стала его приспешником. В таком случае, как пишет политик, скоро Зеленский начнет не обращаться к властям Франции, а «просто свистеть». Поэтому, по мнению Флориана Филиппо, необходимо как можно раньше прекратить этот «позорный цирк».

Ранее в издании Politico была опубликована информация со ссылкой на одного из неназванных французских чиновников о том, что правительство Франции начало рассматривать возможность поставок на Украину своих основных боевых танков Leclerc.

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